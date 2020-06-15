Оболонь-Бровар призывает УАФ ввести ВАР в Первой лиге, а клубы - поддержать идею Денисова о трансляциях на ТК Футбол

"Оболонь-Бровар" поддержала идею генерального директора телеканалов "Футбол" Александра Денисова бесплатно транслировать матчи Первой лиги на данных каналах, а также внедрить в дивизионе использование ВАР.

"Наш клуб с радостью встретил известие от директора телеканалов "Футбол" Александра Денисова транслировать центральные матчи Первой лиги телеканалами "Футбол" в связи с высоким градусом конкуренции в борьбе за путевки в УПЛ.

Также мы призываем УАФ использовать ВАР на центральных матчах, чтобы не было скандальных историй с арбитражем в Первой лиге. Сейчас на кону путевки в УПЛ.

Мы призываем все клубы Первой лиги поддержать предложение телеканалов "Футбол 1/2/3". Все выше перечисленное поможет решить борьбу за выход в УПЛ в честной и спортивной борьбе", – сказан ов заявлении клуба.

Напомним, что Денисов предложил вариант с трансляциями не только с ТК "Футбол", но и с каналами медиахолдинга "1+1".