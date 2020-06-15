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Денис Попов: Там чудак ногу Сидорчуку оторвал. Судья растерялся, вообще не знал, что делать

Премьер-лига
(2 голосов)

Капитан Динамо пропустит 7-10 дней

Денис Попов: Там чудак ногу Сидорчуку оторвал. Судья растерялся, вообще не знал, что делать
Новина українською

Центрбек "Динамо" Денис Попов высказал свои мысли относительно поединка 26-го тура УПЛ против "Зари" (3:1).

"Пошел очень большой град, ливень, но мысли о том, что не закончим матч, не было. По-любому бы играли.

Но эта пауза чуть расшатала. Там чудак ногу оторвал, сшивали Сидорчуку. Судья вообще не знал, что делать, растерялся. Наверное, был самый грубый фол", — сказал Денис Попов в эфире программы "ПроФутбол".

Напомним, что главным арбитром матча был Николай Балакин.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
15.06.2020 в 22:29
Попов =гармаш
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-2
ascent (Луксор)
15.06.2020 в 22:18
Как про игрока Шахтера, то глазик слегка погладил, а как про игрока Динамо - ногу оторвал!
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+3
-2
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simargl (Чернигов)
15.06.2020 в 22:14
Кто бы говорил про грубость , Попов , самый вежливый защитник УПЛ... вон у турков воротарю ногу двойным переломом сломали ... хватает кудесников.
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+3
-2


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