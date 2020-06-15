Денис Попов: Там чудак ногу Сидорчуку оторвал. Судья растерялся, вообще не знал, что делать

Центрбек "Динамо" Денис Попов высказал свои мысли относительно поединка 26-го тура УПЛ против "Зари" (3:1).

"Пошел очень большой град, ливень, но мысли о том, что не закончим матч, не было. По-любому бы играли.

Но эта пауза чуть расшатала. Там чудак ногу оторвал, сшивали Сидорчуку. Судья вообще не знал, что делать, растерялся. Наверное, был самый грубый фол", — сказал Денис Попов в эфире программы "ПроФутбол".

Напомним, что главным арбитром матча был Николай Балакин.