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Денис Попов: Там чудак ногу Сидорчуку оторвал. Судья растерялся, вообще не знал, что делать
Капитан Динамо пропустит 7-10 дней
Центрбек "Динамо" Денис Попов высказал свои мысли относительно поединка 26-го тура УПЛ против "Зари" (3:1).
"Пошел очень большой град, ливень, но мысли о том, что не закончим матч, не было. По-любому бы играли.
Но эта пауза чуть расшатала. Там чудак ногу оторвал, сшивали Сидорчуку. Судья вообще не знал, что делать, растерялся. Наверное, был самый грубый фол", — сказал Денис Попов в эфире программы "ПроФутбол".
Напомним, что главным арбитром матча был Николай Балакин.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
15.06.2020 в 22:29
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ascent (Луксор)
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simargl (Чернигов)
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