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Де Пена получил приз лучшего игрока Динамо 2019 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Награда наконец-то нашла героя

Де Пена получил приз лучшего игрока Динамо 2019 года
Новина українською

Уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена получил свой приз лучшего игрока команды 2019 года по версии болельщиков.

Напомним, что голосование проходило на официальном сайте и страницах "Динамо" в соцсетях еще в конце прошлого года.

Тогда Карлос и был признан лучшим, набрав в опросах 31% голосов.

Вручение приза должно было состоятся после зимней паузы на одном из домашних матчей киевлян перед своими болельщиками, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Возобновление сезона затянулось, и так как неясно, когда болельщики вернутся на стадионы, приз было решено вручит сейчас на клубной базе.

Напомним, что уругваец стал футболистом "Динамо" в апреле 2019-го. С того момента де Пена сыграл за киевскую команду 38 матчей, вкоторых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
ФК Динамо

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