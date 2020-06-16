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Вратарь ФК Львов увидел рок в поражении от Олимпика

Премьер-лига
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Реализацию на деле поговорки

Вратарь ФК Львов увидел рок в поражении от Олимпика
Новина українською

Богдан Сарнавский, вратарь ПФК "Львов", в комментарии телеканалу Футбол поделился мыслями о матче с "Олимпиком", в котором "горожане" проиграли 0:2.

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Не я это придумал правило и его отменишь: не забиваешь ты - забивают тебе.

Так произошло и в этот раз. В первом тайме мы владели инициативой в начале игры, имели хорошие предпосылки для того, чтобы забить гол. Мы их не реализовали - вот и пожалуйста.

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В статье: Олимпик (Донецк) Богдан Сарнавский УПЛ
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Источник:
Великий футбол

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