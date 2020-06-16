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Шапаренко заявил о нехватке в Украине "команд, которые именно играют в футбол"

Премьер-лига
(1 голосов)

Которые бы атаковали, а не закрывались

Шапаренко заявил о нехватке в Украине "команд, которые именно играют в футбол"
Новина українською

Центральный атакующий полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко восстановился после травмы, впервые после карантина вышел на поле в матче УПЛ и провел 5 минут в игре с "Зарей" (3:1).

- Николай, в игре с "Зарей" ты впервые вышел на поле после карантинной паузы. Что думаешь о своих кондициях?

- Наконец я полностью восстановился после травмы, теперь набираю игровые кондиции. Чувствую себя хорошо. Хочу поблагодарить тренеров за то, что предоставили мне игровое время в этом матче. Хоть и немного, 5 минут, но мне этого было достаточно, чтобы почувствовать игровой ритм. Думаю, с каждым матчем буду чувствовать себя все лучше и лучше.

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- Какая сейчас атмосфера в команде после победы в такой важной игре заключительной части сезона?

- Хорошая была игра с "Зарей", поэтому и эмоции положительные. Вообще, считаю, что у нас в Украине не хватает таких команд, как "Заря". Команд, которые именно играют в футбол, а не только закрываются. С ними было приятно играть. И мы получили хорошую победу.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Николай Шапаренко травма
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Источник:
Динамо

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Комментарии (7)
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мы за динамо (киев)
16.06.2020 в 08:38
шапаренко ще скаже своє вагоме слово в вкдк. на полі звісно.
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0
0
support (Kyiv)
16.06.2020 в 09:54
Уверен в этом , в 2014 играл против него , когда он был в ю15 ильичевце , сказать что это был мини Зидан в центре поля на фоне взрослых мужиков - ничего не сказать
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0
0
avatar
Kalina ua (Sumy)
16.06.2020 в 08:25
))Коленька, а ты считаешь, что умеешь играть в футбол 5 мин достаточно, выздоравливай.
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+1
0
support (Kyiv)
16.06.2020 в 08:11
Шахтёр играет не закрываясь и накидывает вам трешку
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+1
0
ascent (Луксор)
16.06.2020 в 08:04
Их вообще только две - Шахтер и Заря...
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+1
0
ascent (Луксор)
16.06.2020 в 08:05
Динамо играет во что-то другое...
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+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
16.06.2020 в 08:13
У Динамо стиль простой- бей- беги
0
0


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