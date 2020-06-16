Шапаренко заявил о нехватке в Украине "команд, которые именно играют в футбол"

Центральный атакующий полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко восстановился после травмы, впервые после карантина вышел на поле в матче УПЛ и провел 5 минут в игре с "Зарей" (3:1).

- Николай, в игре с "Зарей" ты впервые вышел на поле после карантинной паузы. Что думаешь о своих кондициях?

- Наконец я полностью восстановился после травмы, теперь набираю игровые кондиции. Чувствую себя хорошо. Хочу поблагодарить тренеров за то, что предоставили мне игровое время в этом матче. Хоть и немного, 5 минут, но мне этого было достаточно, чтобы почувствовать игровой ритм. Думаю, с каждым матчем буду чувствовать себя все лучше и лучше.

- Какая сейчас атмосфера в команде после победы в такой важной игре заключительной части сезона?

- Хорошая была игра с "Зарей", поэтому и эмоции положительные. Вообще, считаю, что у нас в Украине не хватает таких команд, как "Заря". Команд, которые именно играют в футбол, а не только закрываются. С ними было приятно играть. И мы получили хорошую победу.