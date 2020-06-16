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После рекордного матча за Ворсклу капитан передал привет Арменду Даллку

Премьер-лига
(1 голосов)

Рекорд побит

После рекордного матча за Ворсклу капитан передал привет Арменду Даллку
Новина українською

Владимир Чеснаков, капитан и центральный защитник "Ворсклы", после матча с "Мариуполем" (1:1), отмечает телеканал Футбол, стал рекордсменом по количеству матчей в составе "бело-зеленого" клуба - 293 матча.

На 1 меньше, 292, у бывшего албанского легионера полтавчан Арменда Даллку, который выступал в 2005-2016 годах.

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Цифра серьезная. Но, если честно, за ними я не гонюсь. Главное - играть. Это то, что удается.

Я передаю привет [Арменду] Даллку, потому что обогнать такого "зверя" как он - для меня очень почетно, приятно. И оставить след в истории клуба также очень приятно, - сказал Чеснаков телеканалу Футбол.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Арменд Даллку
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Источник:
Великий футбол

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