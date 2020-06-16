Главная проблема Скрипника и преимущества Десны. Мнение эксперта о 26-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов делится впечатлениями от 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

"Мариуполь" - "Ворскла" 1:1

Мы увидели рядовой матч без интриги и острого сюжета. Игра была равной и соответствовала итоговому счету. Бросилось в глаза, что "Мариуполь" неплохо выглядел в физическом плане. Они проповедуют игру с длинными передачами вперед, где и навязывают сопернику силовую борьбу, по типу канадского хоккея. Команда бьется, бодается, "катится", но при таком стиле рассчитывать на футбольную красоту сложно.

У азовцев за надежную работу можно выделить вратаря Гальчука. Показательный момент при счете 0:1 произошел во втором тайме. Только вышедший на замену Кравчук нанес убойный удар в угол, но голкипер потянул его. Не выручи, счет стал бы 0:2 и шансов даже на ничью практически не было бы. А у полтавчан запомнился свое игрой Кане.

Наставник "Ворсклы" Юрий Максимов прививает совсем другой футбол команде: короткий пас с выходом из обороны через вратаря в атаку. Даже когда ошибаются, не суетятся, не нервничают, а гнут свою линию. Единственный недостаток - не хватает мастерства, чтобы довести выигрышную игру до победы. Ничейный результат - закономерный и справедливый исход поединка без претензий кого-либо на победу. На что наиграли, то и получили.

"Заря" - "Динамо" 1:3

Игру можно разделить на два этапа. Первый – до забитого мяча луганчанами и еще минут 10 после, где они создали несколько моментов, в одном из которых могли удвоить счет. Не попади Юрченко в перекладину, а немного ниже, ни о какой победе киевлян мы бы не говорили.

Этот эпизод оказалось переломным. Тут же Михайличенко провел три удачные замены, и Вербич, Цыганков, де Пена поменяли ход игры в свою пользу. Это второй этап. А вот с чем трудно согласится, так это почему Андриевский вышел играть с первых минут в основе. Ну не убедительно он смотрится, да еще на фланге.

"Заря" на протяжении 60 минут переигрывала динамовцев, действуя в своем стиле - контроль мяча с переходом в скоростные атаки. Команда обладает быстрыми игроками, которые освобождают фланги, а группа атаки стремительно врывается в свободные зоны.

В первом тайме понимая, что угрозы со стороны "Динамо" идут через фланги с подключением крайних защитников, луганчане очень удачно перекрыли эти атаки, подавив активность Миколенко и Кендзеры. "Заре" не хватило класса, довести матч до логического завершения. К тому же, мы увидели проблему - нет качественного резерва для усиления игры или хотя бы сохранения навязанного стиля. Это в итоге может помешать ей завоевать второе место.

Достойной замены Ледневу не нашлось. Неизвестно по каким причинам не играет Вернидуб, но в обороне видны также проблемы. Наставник хозяев Скрипник проиграл сражение за счет удачных замен у соперника, он в свою очередь ничем не смог ответить. Вышедший Цвек сразу же "самоудалился", после чего у "Зари" в меньшинстве шансов никаких уже не было.

Нужно отдать должное "Динамо", они сумели найти в себе силы преломить ход поединка. Сейчас большая редкость, когда удачные замены могут усилить игру. После того, как счет был сравнен, "Заря" надломилась. Фактически "Динамо" до этого играло без моментов, а после того как забили, получили психологическое преимущество.

В принципе сложилась интересная игра с хорошей интригой. Команды показали добротный футбол. Хотя дождевая пауза, видимо, не пошла на пользу "Заре", слишком долгий перерыв сбил атакующий пыл хозяев. Мощная концовка матча привела "Динамо" к заслуженной победе.

"Олимипик" - "Львов" 2:0

Расчет львовян был на то, чтобы первые минуты провести активно и забить быстрый гол. И они вначале имели моменты, могли действительно отличиться. Затем игра выровнялась, до первого забитого мяча футбол получился сумбурным, без контроля, с большим количеством борьбы, с высоким процентом брака в передачах и без конструктива в атаках.

Но на второй тайм львовянам просто не хватило физических кондиций. Еще и быстрый гол сломал их сопротивление. "Олимпик" почувствовал уверенность, начали контролировать игру и дожали соперника. Правда, в середине тайма у гостей появилась небольшая вспышка, создали хороший момент забить, Нич бил головой, но вратарь спас команду. Когда "Львов" шел в атаку, то уже не успевал откатиться назад, вследствие чего оголялись зоны. Второй мяч забил Тейшера, имея большое пространство перед штрафной, где никто его не встречал. Он беспрепятственно прошел и забил.

"Львов" боролся, пока были силы, проявлял характер, но проиграл. Проблема команды при таком жестком графике, когда приходится колесить тысячи километров, не остается времени для тренировок и восстановления, отсутствие качественной замены. Это и сказалось в этом матче, где "Олимпик" провел второй тайм более организованно и заслуженно победил.

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"Колос" - "Шахтер" 0:1

"Шахтер", особо не включая максимальных скоростей до конца игры, взял очередные три очка. В первом тайме "Колос" несколько раз перешел на половину поля "горняков", создав при стандарте один очень хороший момент, где могли забить. Лысенко бил головой, но вратарь Трубин спас ворота от гола. Больше защита гостей не напрягалась. Во втором тайме прошел ливень, который немного остудил "Шахтер", и придал сил коваливцам. Игра сразу же пошла на встречных курсах. "Колос" начал создавать полумоменты. Но сила и мастерство игроков "Шахтера" не подвластны сейчас другим командам. Хозяева могли рассчитывать только на удачу, чтобы получить почетную ничью. Самоотдачи и игровой дисциплины хватило только для того, чтобы достойно бороться с "Шахтером". Но этого мало. Нужно иметь мастерство, в том числе индивидуальное, которого у "Колоса" на данный момент нет.

"Александрия" - "Десна" 1:5

Трудно сказать, заслуживают ли александрийцы не просто поражения, а именно с таким крупным счетом, причем вторую игру подряд? "Добивают" их соперники в концовке, когда они играют в меньшинстве. То, что "Десна" была сильнее - это однозначно. Можно подчеркнуть – черниговская команда играет спокойно, уверенно, зная, что делать даже при потере мяча. В действиях "Александрии" наоборот прослеживается нервозность, что приводит к ужасным ошибкам в обороне.

"Десна" создала больше моментов, чем горожане, и почти все реализовала. Взять, к примеру, первый гол Филиппова, который "раздел" всю оборону. Здесь не так его заслуга, сколько проблема защиты. Шесть игроков позволили одному перекладывать мяч с ноги на ногу и наблюдать за действиями нападающего в виде статистов, как тот забивает гол.

После этого поражения "Александрия" выбывает из гонки за третье место, может довольствоваться пятой строчкой в таблице. Наверняка Шарану нужно уже думать о следующем сезоне.

За счет чего "Десна" выигрывает? Во-первых, очень хороший подбор футболистов, где Рябоконь может безболезненно менять каждый раз 3-4 позиции. И это абсолютно не сказывается на рисунке игры. Все ребята опытные, знают, что делать, игра поставлена, так как они играют уже несколько лет вместе. Одним словом, добротная команда по праву занимающая свое место.

Заслуженная и уверенная победа "северян", хотя повторюсь, "Александрия" не заслужила 1:5. Команда в двух матчах пропустила 10 мячей и это может больно ударить по психологии футболистов. А ведь следующий поединок с "Шахтером", который будет стремиться именно в этой игре стать чемпионом. Одним словом, не позавидуешь "Александрии".