Игрок Карпат отреагировал на обвинение в нарушении масочного режима

Фланговый защитник "Карпат" и молодежной сборной Украины Владислав Дубинчак прокомментировал фото, на котором он гулял по центру Львова без маски.

Влад подтвердил, что фотография правдива.

Я был первым игроком "Карпат", который получил положительный результат. Отбыл двухнедельный карантин дома, в полной изолюции. Только раз ездил в клинику, чтобы сделать новый тест, который показал "минус".

Второй минус (повторный ПЦР) я получил уже вместе со всей командой. Я вполне здоров! Вирус перенес бессимптомно.