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Игрок Карпат отреагировал на обвинение в нарушении масочного режима
И принялся уверять, что "как раз с кафе вышли"
Фланговый защитник "Карпат" и молодежной сборной Украины Владислав Дубинчак прокомментировал фото, на котором он гулял по центру Львова без маски.
Влад подтвердил, что фотография правдива.
Я был первым игроком "Карпат", который получил положительный результат. Отбыл двухнедельный карантин дома, в полной изолюции. Только раз ездил в клинику, чтобы сделать новый тест, который показал "минус".
Второй минус (повторный ПЦР) я получил уже вместе со всей командой. Я вполне здоров! Вирус перенес бессимптомно.
По маске - я признаю свою вину. Но в 99% случаев я ее не снимаю. На фото сзади можно увидеть небольшую кофейню, где мы с девушкой брали кофе. Отошли менее чем 100 метров и не успели надеть маски. Поэтому не стоит обвинять меня в отсутствии сознания. Я честно выполнил все необходимые процедуры и готов к тренировкам.