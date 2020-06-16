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Игрок Карпат отреагировал на обвинение в нарушении масочного режима

Премьер-лига
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И принялся уверять, что "как раз с кафе вышли"

Игрок Карпат отреагировал на обвинение в нарушении масочного режима
Новина українською

Фланговый защитник "Карпат" и молодежной сборной Украины Владислав Дубинчак прокомментировал фото, на котором он гулял по центру Львова без маски.

Влад подтвердил, что фотография правдива.

Я был первым игроком "Карпат", который получил положительный результат. Отбыл двухнедельный карантин дома, в полной изолюции. Только раз ездил в клинику, чтобы сделать новый тест, который показал "минус".

Второй минус (повторный ПЦР) я получил уже вместе со всей командой. Я вполне здоров! Вирус перенес бессимптомно.

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По маске - я признаю свою вину. Но в 99% случаев я ее не снимаю. На фото сзади можно увидеть небольшую кофейню, где мы с девушкой брали кофе. Отошли менее чем 100 метров и не успели надеть маски. Поэтому не стоит обвинять меня в отсутствии сознания. Я честно выполнил все необходимые процедуры и готов к тренировкам.

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В статье: Карпаты (Львов) Владислав Дубинчак коронавирус карантин
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