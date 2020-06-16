Александр Филиппов: Будем настраиваться на серьезный бой с Зарей

В нынешнем сезоне 27-летний форвард черниговской команды не перестает удивлять болельщиков своей результативной игрой. Главное, что подкупает в действиях Филиппова - это стабильность. Тот факт, что он сократил свое отставание от, казалось бы, недосягаемого донецкого горняка Жуниора Мораэса, лидирующего в споре бомбардиров с 18 голами, говорит о многом. На сегодняшний день нападающий "Десны" отстает от бразильца с украинским паспортом всего на три результативных удара. Нынешний показатель Александра Филиппова в 15 мячей получился благодаря его "дублю" в ворота "Александрии" в минувший уик-энд. В игре с одним из конкурентов за призовое место черниговец отличился в каждом из таймов, сделав немалый вклад в крупную победу своей команды (5:1).

- Ожидали, что выиграть у "Александрии" удасться столь крупно?

- Нет, никто - и я в том числе - о крупной победе не думал. Мы на нее, конечно же, настраивались, а какой она в итоге получилась - это уже вопрос второстепенный. Хорошо, что в Александрии мы были сконцентрированы и сумели реализовать имевшиеся у нас моменты.

- Забитый вами первый мяч в игре стал настоящим украшением тура. Создавая его, получили эстетическое удовольствие?

- Ну, конечно! Как раз перед матчем, 13 июня, у супруги был день рождения. Вот и получилось, что для красивой жены подарил красивый гол. Другой я не мог забить!

- По редкому стечению обстоятельств, в ворота "Александрии" в нынешнем сезоне вы забиваете в каждом матче. Чем это объяснили бы?

- "Александрия" - хороший и достаточно сильный соперник. А на такие команды настраиваешься по-особому, в таких случаях у нас, можно сказать, двойная мотивация. Уж очень хочется проявить себя и помочь своей команде. Рад, что забитые мячи приносят очки в ее копилку. Командный фактор для меня куда важнее, чем личная самоцель в виде голов.

- Вряд ли одним лишь совпедением можно считать тот факт, что во всех трех поединках с александрийцами "Десна" неизменно побеждала.

- Все это свидетельствует лишь об одном - все о той же повышенной мотивации. Мы хотели и хотим жобиваться максимальных результатов, и постепенно идем к своим целям. Перед очередным туром понимали, что нас ожидает тяжелая игра, да еще и на поле соперника. "Александрия" не первый сезон показывает хороший футбол, к тому же, является неуступчивой командой. Мы понимали, что в первую очередь нам необходимо не уступить в желании добиться положительного результата и борьбе, реализовав имеющиеся моменты. Хорошо, что так получилось. Играли мы хорошо, создавали много голевых моментов, вскрывали и фланги, и через центральную зону прорывались. В этом матче мы действительно бились друг за друга, вот и получился счет таким крупным.

- "Александрия" для "Десны" - особый раздражитель?

- Вообще-то мы на каждого соперника настравиваемся самым серьезным образом, и "горожане" в этом плане не исключение. "Александрия" наступает нам на пятки, поэтому мы ехали в гости к ней за победой. Ожидая тяжелой игры, какой она и получилась, несмотря на счет. Мы показали содержательную игру, и одержав победу, смогли оторваться от александрийцев.

- Экспертная комиссия, составленная из известных футболистов разных поколений, признала вас лучшим игроком минувшего тура по версии УПЛ. Как отреагировали, когда узнали об этом?

- Разумеется, было приятно. Но вместе с тем могу сказать, что на разные звания не обращаю особого внимания. Главное, что мы выиграли. А что касается меня, то я, как нападающий, обязан забивать мячи. Это моя работа, направленная на пользу команде.

- Одноклубники в связи с этим еще не требовали"накрыть поляну"?

- (Смеется). У нас пока такого не предусмотрено, ведь очень много "полян" получалось бы после каждого успеха. Все в данном случае прошло спокойно. Тем более, что сегодня выходной день, и новость обо мне еще не приобрела большого резонанса среди одноклубников. Максимум - ребята могли ее лишь прочитать. Мне же некогда почивать на лаврах, ведь в следующем туре нас ждет не менее сильный соперник, чем "Александрия" - это "Заря". Будем настраиваться на очередной серьезный бой. Только игра покажет, кто из нас сильнее.

- Похоже, что в матчах на чужих полях "Десна" не испытывает ни робости, ни дискомфорта. Как сформировалось это свойство?

- Даже не знаю, как так оно получается. До карантина в домашних матчах мы хотели перед нашими болельщиками показать хорошую игру, и наверняка нас захлестывали эмоции. Можно сказать, что мы не действовали с холодной головой, играли чуть-чуть неправильно. А вот на выезде играем более раскрепощенно, так как мотивация требуется уже от хозяев поля. Нам же приходится использовать ошибки у ворот соперника. Разумеется, хочется подправить статистику в домашних матчах, чтобы количество побед было больше, чем в выездных.

- Такое понятие, как психологическая работа, в команде имеет место?

- Да нет. Все мы взрослые люди, поэтому прекрасно понимаем, как готовиться к игре и настраиваться на соперника. Каждый из нас, как настоящий профессионал и сформировавшийся футболист, знает свои качества и ведет подготовку с учетом индивидуальных особенностей. Кто-то из ребят любит слушать музыку, кто-то посидеть в тишине, а кто-то пошутить. Каждый готовится по-своему, так что никакого психолога нам не надо.

- В футболе нередко срабатывает известная поговорка "Аппетит приходит во время еды". Как считаете, у "Десны" нынешнего образца он разыгрался?

- Думаю, да. Потихоньку он вырабатывается. Впрочем, давайте не будем заглядывать наперед, а посмотрим на турнирную таблицу после оставшихся шести туров. А пока будем двигаться к цели постепенно, вырабатывая этот аппетит от тура к туру.

- Впереди у вашей команды сразу пять (1) матчей на своем поле. Этот фактор для "Десны" имеет значение?

- Пожалуй, да. Ведь к домашней арене мы уже привыкли. К сожалению, нам не будет хватать наших болельщиков, но ничего не поделаешь - сейчас такая ситуация в мире, что все к ней относятся с пониманием. Мы знаем, что за нас будет весь город, поэтому будем отдаваться борьбе даже больше, чем на сто процентов.

- Надеетесь, что хотя бы на нескольких матчах в Чернигове сумеете ощутить поддержку поклонников на трибунах?

Как бы мне ни хотелось, а в этом сезоне это будет сложно. Вряд ли мы сможем увидеть наших почитателей на родном стадионе. Ведь по части пандемии у нас в стране пока еще тяжелый период. Нам всем нужно это пережить, и чтобы карантин закончился как можно быстрее. Мне хочется поблагодарить болельщиков, которые несмотря на всякие запреты по-настоящему горячо поддерживают нас и другие команды за пределами стадиона. Создаваемая ими атмосфера футболистам помогает: мы слышим скандирование и ценим это.

- Можно сказать, что процесс адаптации после карантина уже позади?

- До официальных игр у нас было время для того, чтобы подготовиться, наработать какие-то связи, игровые схемы. Сыграв три матча, я думаю, что уже постепенно втянулись. Правда, теперь нам предстоит другое испытание - летней жарой. К ней тяжело привыкнуть, особенно когда матчи назначают на раннее время. Но мы профессионалы, и должны достойно выходить из этих ситуаций.

- Тот факт, что в списке бомбардиров вы расположились на втором месте и находитесь на расстоянии вытянутой руки от Жуниора Мораэса, подхлестывает?

- Ни в коем случае! Я не гонюсь за победой в соперничестве лучших снайперов и даже нисколько по этому поводу не волнуюсь. Для меня, повторюсь, это не главное. Как я уже сказал выше, моя главная задача - выходить на поле и помогать команде. А кто будет забивать - это уже вопрос второстепенный. После каждого тура я не смотрю ни в списки бомбардиров, ни в турнирную таблицу. Сделаю это по завершении чемпионата.

- Турнирная стабильность "Десны" наверняка дает повод болельщикам мечтать о еврокубках. Такие разговоры в Чернигове уже слышны?

- Среди болельщиков наверняка слышны. Футболисты с пониманием относятся к подобным разговорам, ведь считать очки будем лишь в конце сезона.

- Вызов в сборную Украины вам еще не снился?

- Снится давно. Я иду к этой цели. А по поводу того, достоин я вызываться в сборную или нет - это будет решать ее тренерский штаб. Моя же задача - выходить на поле и показывать тот уровень футбола, который подойдет для главной команды страны.