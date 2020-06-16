Определен лучший арбитр 26-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 26-го тура ни один из арбитров не выполнил свою работу без помарок, поэтому пришлось выбирать между теми, кто ошибался наименьше. А это – Виктор Копиевский, который судил матч "Колос" - "Шахтер" (0:1), показал две желтых карточки. Хотя и остались вопросы по эпизоду с участием Сиприано и Смирнова.