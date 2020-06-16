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Определен лучший арбитр 26-го тура Favbet Лиги
Третье признание для молодого рефери
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам 26-го тура ни один из арбитров не выполнил свою работу без помарок, поэтому пришлось выбирать между теми, кто ошибался наименьше. А это – Виктор Копиевский, который судил матч "Колос" - "Шахтер" (0:1), показал две желтых карточки. Хотя и остались вопросы по эпизоду с участием Сиприано и Смирнова.
Для Виктора Копиевского это уже третье подобное признание. Ранее лучшими в туре становились Денис Шурман (1-й тур), Владимир Новохатний (2-й тур), Ярослав Козик (3-й, 9-й и 12-й туры), Андрей Коваленко (4-й и 24-й туры), Александр Дердо (5-й тур), Анатолий Абдула (6-й и 17-й туры), Виталий Романов (7-й, 21-й и 25-й туры), Екатерина Монзуль (8-й тур), Юрий Можаровский (10-й тур), Евгений Арановский (11-й и 16-й туры), Дмитрий Бондаренко (13-й тур), Виктор Копиевский (14-й и 18-й туры), Дмитрий Кутаков (15- й, 19-й, 22-й и 23-й туры) и Игорь Пасхал (20-й тур).