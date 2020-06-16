Хавбек Колоса заметил определяющую ошибку своей команды в игре с Шахтером

Андрей Богданов, центральный полузащитник ковалевского "Колоса", прокомментировал поражение своей команды от "Шахтера" в 26 туре УПЛ (0:1).

"Шахтер" набрал 3 очка. У нас были моменты, но мы их не реализовали. "Шахтер" владел инициативой и заслужил победу. После пропущенного мяча мы стали смелее играть, у нас начали появляться моменты. Могли свести игру вничью. Не забили. Будем думать и анализировать. Вова Лысенко мог в первом тайме забить с подачи, но там вратарь "Шахтера" хорошо сыграл.

В первом тайме надо было гармоничнее и спокойнее действовать с мячом. А так получалось, что спешили, были постоянные потери и "Шахтер" почти весь первый тайм держал мяч. Надо этим компонентом заняться, чтобы хладнокровнее распоряжаться.