Езерский: Если бы в Днепре делали хоть десятую часть того, что есть в Шахтере - выиграли бы Лигу Европы

Наставник юношеской сборной Украины U-18, бывший футболист Владимир Езерский, вспомнил свои выступления за "Шахтер" и первый тренерский опыт в "Днепре" соответственно в 2007-2010 и 2014-2016 годах.

- У вас получился хороший футбольный путь. Кто из тренеров больше всего повлиял на вашу судьбу?

- Мне трудно сделать такой выбор. Не хочу быть громким, но каждая команда, в которую я переходил, у нее был едва ли не самый лучший период (улыбается). Я благодарен всем наставникам, с которыми работал.

Например, после 30-ти лет Мирча Луческу научил меня играть в комбинационный футбол. После двух с половиной лет в "Шахтере" румынский специалист сказал, что сожалеет, что не пригласил меня раньше, когда он только возглавил донецкую команду.

- С "Шахтером" вы, как игрок, завоевывали Кубок УЕФА, а в качестве тренера вам не хватило одного шага, чтобы выиграть Лигу Европы с "Днепром". Обидно?

- Всегда обидно проигрывать в шаге от триумфа. В "Днепр" я вернулся, как домой. Я благодарен Мирону Маркевичу, который дал мне возможность попробовать себя в роли тренера. Тот период вспоминаю с радостью. Приятно было находиться в таком коллективе. Даже, несмотря на финансовые проблемы, все работали как один механизм. И если бы в "Днепре" руководство клуба делало хоть десятую часть того, что есть в "Шахтере", днепряне могли бы не только бороться за чемпионство, но и выиграть Лигу Европы.

- В "Шахтере" был ваш лучший период в карьере?

- Наверное, да. Титулы говорят сами за себя. Хотел бы поблагодарить Ринату Ахметову и Мирче Луческу за то, что поверили в меня. Важнейшим фактором успеха «горняков» является то, что в этом клубе футболисты думают исключительно о футболе. Когда так будет во всех клубах, тогда и уровень нашего чемпионата, станет на порядок выше.