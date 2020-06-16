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Карпаты выходят из карантина, хотя COVID-19 больны еще 13 человек

Премьер-лига
(3 голосов)

Трое - в больнице

Карпаты выходят из карантина, хотя COVID-19 больны еще 13 человек
Новина українською

Футбольный клуб "Карпаты" сообщил о том, что сегодня, 16 июня, прошло 15 дней после объявления вынужденного карантина в лагере из-за вспышки заболевания COVID-19.

В течение этого периода игроки и работники клуба находились в режиме самоизоляции, ограничили любые контакты, кроме прохождения обязательных регулярных ПЦР-тестирований.

На основе результатов проведенных ПЦР-тестов 8 футболистов и 5 работников ФК "Карпаты" все еще имеют признаки коронавируса и продолжают оставаться изолированными. У них не было контактов с другими игроками. Острые симптомы у инфицированных игроков отсутствуют, за исключением потерянных вкусовых и обонятельных свойств. Все футболисты находятся дома и регулярно отчитываются о состоянии своего здоровья.

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К сожалению, хуже ситуация в 3 работников клуба старшего возраста - они находятся в больницах и получают всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние стабильно удовлетворительное, наблюдается улучшение.

Таким образом команда начнет тренировочный процесс со всеми здоровыми игроками, в том числе с большой группой совсем юных карпатовцев. Подготовка к возобновлению сезона будет происходить исключительно в закрытом режиме без допуска любых посторонних лиц. Даже несмотря на существенные потери и простой тренировочного процесса, ФК "Карпаты" в очередной раз подчеркивает, что готов к борьбе в чемпионате.

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В статье: УПЛ Карпаты (Львов) тренировка
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Источник:
Карпати

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Комментарии (1)
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Конфуцій (Львів)
16.06.2020 в 13:32
Готові до боротьби? Для чого ці порожні слова? Карпати і до карантину не були до неї готові
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