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Защитник Динамо призывает поддержать украинского кандидата на Golden Boy
Центральный защитник "Динамо" Денис Попов призвал поддержать в голосовании за лучшего молодого футболиста мира своего друга и товарища по команде - вингера левого фланга Георгия Цитаишвили.
Конкурентами Цитаишвили выступают Джонатан Дэвид, Анссумане Фати, Билли Гилмор, Мэйсон Гринвуд и Эрлинг Холанд.
Поддержите, нужно, чтобы и в нашей стране был свой Golden!, - призвал Денис.
Принять участие в голосовании можно по этой ссылке.
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Источник:Інстаграм Дениса Попова
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
16.06.2020 в 14:25
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