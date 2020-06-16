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Защитник Динамо призывает поддержать украинского кандидата на Golden Boy

Премьер-лига
(1 голосов)
Защитник Динамо призывает поддержать украинского кандидата на Golden Boy
Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов призвал поддержать в голосовании за лучшего молодого футболиста мира своего друга и товарища по команде - вингера левого фланга Георгия Цитаишвили.

Конкурентами Цитаишвили выступают Джонатан Дэвид, Анссумане Фати, Билли Гилмор, Мэйсон Гринвуд и Эрлинг Холанд.

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Поддержите, нужно, чтобы и в нашей стране был свой Golden!, - призвал Денис.

Принять участие в голосовании можно по этой ссылке.

Защитник Динамо призывает поддержать украинского кандидата на Golden Boy - изображение 1

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В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили Денис Попов Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
16.06.2020 в 14:25
Пока на одном уровне с лидерами по 4% )))... Холанд например тоже 4% имеет )))
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