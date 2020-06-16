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Тренер Карпат заявил, что не сможет подготовить команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Но будет работать над этим

Тренер Карпат заявил, что не сможет подготовить команду
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар прокомментировал телеканалу Футбол возвращение своей команды к тренировкам после двухнедельного карантина (пропустили 3 тура УПЛ) из-за вспышки COVID-19.

Кто будет, кого не будет в обойме, у кого какие будут показатели - это одна ситуация. А другая - крайне короткий промежуток времени остался, а готовности никакой.

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Меньше чем за неделю подготовить команду должным образом - это нереально. Но что же делать? Такая ситуация, будем стараться максимально команду подводить под общий знаменатель. Я буду строить планы уже после того, как мы выйдем тренироваться, я посмотрю, в каком состоянии все игроки.

Напомним, что львовская команда 20 июня в рамках 27 тура УПЛ должна принимать донецкий "Олимпик".

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) коронавирус карантин
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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Sandra777 (Львів)
16.06.2020 в 16:22
Якщо Карпат заставлять грати в неділю значеть це сама кончіна ліга ,а той єбан@й олімпік з своєю принциповою позицію вже давно мав грати в 2 лізі за свої ігри на кантору
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Инспектор ( )
16.06.2020 в 15:58
Роман, в Карпатах было выявлено сразу 26 больных. Такое может быть только в одном случае - тупое нарушение карантина. То есть ПРЯМАЯ вина клуба, учитывая что в других клубах ничего подобного и духа не было. Готовьтесь к Первой лиге и без договорняков с УАФ
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