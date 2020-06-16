Тренер Карпат заявил, что не сможет подготовить команду

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар прокомментировал телеканалу Футбол возвращение своей команды к тренировкам после двухнедельного карантина (пропустили 3 тура УПЛ) из-за вспышки COVID-19.

Кто будет, кого не будет в обойме, у кого какие будут показатели - это одна ситуация. А другая - крайне короткий промежуток времени остался, а готовности никакой.

Меньше чем за неделю подготовить команду должным образом - это нереально. Но что же делать? Такая ситуация, будем стараться максимально команду подводить под общий знаменатель. Я буду строить планы уже после того, как мы выйдем тренироваться, я посмотрю, в каком состоянии все игроки.

Напомним, что львовская команда 20 июня в рамках 27 тура УПЛ должна принимать донецкий "Олимпик".