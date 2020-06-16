Карпаты просят сместить на вторник матч с Олимпиком. Дончане принципиально против

В субботу 20 июня должен состоятся поединок 27-го тура УПЛ, в котором "Карпаты" должны принять "Олимпик".

При этом, "Карпаты" только сегодня вышли из карантина и поэтому просят сместить матч на вторник и перенести игру в Киев, где менее тяжелая ситуация с эпидемией.

Однако, по информации ТаТоТаке, "Олимпик" занял принципиальную позицию и не хочет идти на уступки львовянам. Донецкий клуб будет настаивать, чтобы поединок состоялся вовремя и без переносов по времени.

Напомним, что оба клуба во второй шестерке борются за выживание. "Олимпик" занимает в турнирной таблице 10-ю позицию, набрав после 26 матчей 23 очка, а "Карпаты" после 23 матчей замыкают пелотон с 14 баллами.