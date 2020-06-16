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Карпаты просят сместить на вторник матч с Олимпиком. Дончане принципиально против

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересно, как будут выкручиваться львовяне

Карпаты просят сместить на вторник матч с Олимпиком. Дончане принципиально против
Новина українською

В субботу 20 июня должен состоятся поединок 27-го тура УПЛ, в котором "Карпаты" должны принять "Олимпик".

При этом, "Карпаты" только сегодня вышли из карантина и поэтому просят сместить матч на вторник и перенести игру в Киев, где менее тяжелая ситуация с эпидемией.

Однако, по информации ТаТоТаке, "Олимпик" занял принципиальную позицию и не хочет идти на уступки львовянам. Донецкий клуб будет настаивать, чтобы поединок состоялся вовремя и без переносов по времени.

Напомним, что оба клуба во второй шестерке борются за выживание. "Олимпик" занимает в турнирной таблице 10-ю позицию, набрав после 26 матчей 23 очка, а "Карпаты" после 23 матчей замыкают пелотон с 14 баллами.

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В статье: Олимпик (Донецк) Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (9)
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Sandra777 (Львів)
16.06.2020 в 18:24
За таке олімпік приписав собі вирок
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
16.06.2020 в 18:07
А почему не сместить на 2200г для Карпат .с таким президентом Карпат не будет ,а скандалы будут
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0
-2
avatar
Evgenariys (Чернигов)
16.06.2020 в 18:06
а как они такие принципиальные без молодежных команд в УПЛ играют, а? ЧТо тут такого, почему нельзя пойти на встречу реально
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+1
-1
balamyt (Boston)
16.06.2020 в 17:52
А почему Олимпику не пойти не уступки Карпатам ,...если игра будит в...Киеве.,.чего рогами упиратся
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+1
-2
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
16.06.2020 в 17:27
Карпаты в этом году играют в "другой футбол"
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+1
0
ascent (Луксор)
16.06.2020 в 17:07
То коронавирус, то без маски, то не успеют, то сместить...как-то много стало в посоеднее время Карпат
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+4
-1
Fritz (Кузнецовск)
16.06.2020 в 17:06
А шо в Карпатах до вівторка принципово щось зміниться???
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+2
0
bender_sun (Белая Церковь)
16.06.2020 в 16:52
Олимпик ван лав! :) Карпатам можно идти в пердив и без доигрывания чемпа
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+3
-1
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M&M (Lviv)
16.06.2020 в 16:46
"воскресенье 20 июня" - 20го числа то субота, а не неділя.
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+2
0


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