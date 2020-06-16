Сидорчук: Задачи у Динамо сохраняются – выиграть Кубок и занять второе место в чемпионате

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, как чувствует себя после травмы, полученной в матче с "Зарей", а также поделился ожиданиями от концовки сезона.

- Как твое здоровье? Честно говоря, все испугались после фола игрока "Зари"...

- Спасибо, со здоровьем все в порядке. Самого страшного не произошло, лишь небольшая рана. Нужно ждать, пока она стянется.

- Когда врачи позволят тренироваться?

- Будут смотреть, как она заживает. В принципе, место самой раны благоприятное, если так можно выразиться, не на сгибе, поэтому должно нормально заживать.

- Что думал в момент столкновения?

- Было больно, но не думал о чем-то серьезном. Даже не думал, что там есть какая-то рваная рана. Когда же спустил гетру, то немного испугался. Но потом ступил на ногу и стало немного легче в эмоциональном плане.

- Сейчас у нас одна большая задача – выиграть Кубок Украины. Расстроен, что не сможешь помочь команде как минимум в полуфинале?

- Полуфинал я и так пропускал бы, поскольку имею два предупреждения. А задачи у нас сохраняются – выиграть Кубок и занять второе место в чемпионате.

- Предыдущих соперников "Динамо", "Александрию" и "Зарю", называли конкурентами нашей команды в борьбе за второе место. Доказали что-то матчи с ними болельщикам и специалистам, которые комментируют игру в исполнении "Динамо"?

- Абсолютно ничего. Хорошо, что выиграли два матча, но, глядя в турнирную таблицу, понимаем, что вся борьба впереди по большому счету. Будут тяжелые выезды в Чернигов и Александрию, поэтому будем играть до конца, а уже после последнего тура смотреть на итоговые позиции.