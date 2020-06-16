Рудько: Прекрасно отношусь к Цыганкову, но капитан – не тот, кто во дворе лучше всех играет, а тот, которого слушают и уважают

Украинский вратарь "Пафоса" Артур Рудько рассказал о капитанах в "Динамо", за которое он выступал до перехода в кипрский клуб.

"Был Ярмола – играли хорошо. Только остались без него… Он был капитан вне поля и на поле, действительно лидер. Сейчас, сравнивая ситуацию, когда я находился в "Динамо", такого лидера, как Ярмола не видел.

Есть Сережа Сидорчук, есть Ден Бойко, который по старшинству обязан брать эту роль на себя. Они справляются, но Ярмола, откровенно говоря, тащил на себе. Плюс легионеры какие были – Вида, Велозу, Данило.

Решение назначить Цыганкова капитаном, по-моему, было лично Хацкевича. Не берусь утверждать на 100 процентов. При всем уважении к Вите, я прекрасно к нему отношусь, он хороший футболист и прогрессирует, но капитан – не тот, кто во дворе лучше всех в футбол играет, а тот, которого слушают и уважают. У Вити есть уважение, но…

Я при нем играл, конфликтов с ним не было, но если бы он мне напихал, это даже смешно выглядело бы со стороны. Капитаном должен быть, например, такой человек как Олег Лужный. Романыча, думаю, слушали все. Таким вот, по моему мнению, должен быть капитан.

Кто сейчас? Кроме Сидора не вижу людей. Но он по характеру более спокойный человек, и в силу этого ему тяжело напихать кому-то", – сказал Рудько.

Напомним, что в "Пафос" Рудько перебрался летом прошлого года.