Леднев: Я вообще не знал, что у меня 7 карточек. Просто хотел предотвратить контратаку

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев прокомментировал информацию о том, что его желтая карточка в матче 25-го тура УПЛ с "Колосом" станет предметом рассмотрения КДК УАФ на предмет умышленного обнуления.

"Я вообще был удивлен этому. Я вообще не знал, что у меня 7 карточек. Когда пошла эта информация, я был в шоке. Официально мне ничего еще не говорили, просто в интернете видел такую информацию, оттуда и знаю.

Никто не акцентировал внимание на этом. Я себе играю и играю. Как я могу специально спрогнозировать, что к "Динамо" мне надо подойти без карточек? Мне надо специально в каком-то другом матче желтую получить?

Тогда можно сказать, что я знал, что так будет, так что еще раньше с "Александрией" тоже желтую получил специально. С "Колосом" я стал перед мячом, чтобы предотвратить контратаку. Мне кажется, что это общепринятые футбольные правила. Фол – стань перед мячом, чтобы соперник быстро не разыграл. Ничего в этом такого нет.

Неприятная ситуация, надеюсь, что там разберутся и все будет хорошо", – сказал Леднев.