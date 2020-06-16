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Леднев: Я вообще не знал, что у меня 7 карточек. Просто хотел предотвратить контратаку

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Зари уверяет, что восьмой "горчичник" получил не специально

Леднев: Я вообще не знал, что у меня 7 карточек. Просто хотел предотвратить контратаку
Новина українською

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев прокомментировал информацию о том, что его желтая карточка в матче 25-го тура УПЛ с "Колосом" станет предметом рассмотрения КДК УАФ на предмет умышленного обнуления.

"Я вообще был удивлен этому. Я вообще не знал, что у меня 7 карточек. Когда пошла эта информация, я был в шоке. Официально мне ничего еще не говорили, просто в интернете видел такую информацию, оттуда и знаю.

Никто не акцентировал внимание на этом. Я себе играю и играю. Как я могу специально спрогнозировать, что к "Динамо" мне надо подойти без карточек? Мне надо специально в каком-то другом матче желтую получить?

Тогда можно сказать, что я знал, что так будет, так что еще раньше с "Александрией" тоже желтую получил специально. С "Колосом" я стал перед мячом, чтобы предотвратить контратаку. Мне кажется, что это общепринятые футбольные правила. Фол – стань перед мячом, чтобы соперник быстро не разыграл. Ничего в этом такого нет.

Неприятная ситуация, надеюсь, что там разберутся и все будет хорошо", – сказал Леднев.

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В статье: Богдан Леднев СК Днепр-1 КДК УАФ
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Источник:
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
16.06.2020 в 20:48
Вот "дурака" включил....Нахер его в ДИНАМО...Не созрел...
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+2
-1
kapkan (Луганск)
16.06.2020 в 21:29
По уровню игры уже, наверное, Динамо перерос!
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0
-2
Mike50 (M)
16.06.2020 в 20:22
хахахахахахахахах
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+3
0


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