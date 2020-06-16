  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суд оштрафовал хулигана, который после львовского дерби разбил окна в электричке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суд оштрафовал хулигана, который после львовского дерби разбил окна в электричке

Премьер-лига
(1 голосов)

В общей сложности парню придется заплатить более 11 тысяч гривен

Суд оштрафовал хулигана, который после львовского дерби разбил окна в электричке
Новина українською

Сокальский районный суд Львовской области признал виновным в хулиганстве Владимира Саноцкого, который 8 марта на камеру крушил окна в пригородном поезде после матча "Львов" – "Карпаты" (0:0), а потом выложил данное видео в соцсетях.

Нарушителя оштрафовали на 8,5 тыс. грн. Также он выплатит 3,1 тысячу гривен, чтобы возместить материальный ущерб.

Инцидент произошел еще 8 марта. Сам Саноцкий во время судебного заседания рассказал, что он вместе со своим другом возвращались с футбольного матча домой и попросил друга снять на видео, как он разбивает окна в поезде. Также хулиган заявил, что был на эмоциях после матча, но объяснить свое поведение не смог.

При этом не уточняется, какой из клубов поддерживал Саноцкий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
zaxid.net

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
16.06.2020 в 20:46
Если оно дебильное, зачатое в пьяном угаре - то ему ничем не помочь...Только на зону - и работа,работа и работа... Оплата -20 копеек в день, жратва-за свой счет...
Ответить
0
0
avatar
M&M (Lviv)
16.06.2020 в 20:31
Типовий вболівальник ФК Львів
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...