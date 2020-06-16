Суд оштрафовал хулигана, который после львовского дерби разбил окна в электричке

Сокальский районный суд Львовской области признал виновным в хулиганстве Владимира Саноцкого, который 8 марта на камеру крушил окна в пригородном поезде после матча "Львов" – "Карпаты" (0:0), а потом выложил данное видео в соцсетях.

Нарушителя оштрафовали на 8,5 тыс. грн. Также он выплатит 3,1 тысячу гривен, чтобы возместить материальный ущерб.

Инцидент произошел еще 8 марта. Сам Саноцкий во время судебного заседания рассказал, что он вместе со своим другом возвращались с футбольного матча домой и попросил друга снять на видео, как он разбивает окна в поезде. Также хулиган заявил, что был на эмоциях после матча, но объяснить свое поведение не смог.

При этом не уточняется, какой из клубов поддерживал Саноцкий.