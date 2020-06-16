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Пополнение в лазарете Шахтера: К Исмаили добавились Степаненко и Мораес
В отличии от Исмаили, у Тараса и Жуниора небольшие повреждения
Донецкий "Шахтер" после победы над "Колосом" начал подготовку к игре с "Александрией"
Утренняя сессия команды прошла в облегченном постматчевом формате.
Под наблюдением клубных физиотерапевтов занимаются травмированные Валерий Бондарь, Исмаили и Майкон.
Также сообщается, что небольшие повреждения получили хавбек Тарас Степаненко и форвард Жуниор Мораес, которые пропустили сегодняшнюю тренировку и вынуждены работать отдельно.
Напомним, что матч 27-го тура УПЛ "Шахтер" – "Александрия" состоится 20 июня на НСК "Олимпийский". Начало в 19:30. В случае победы над "Александрией" "оранжево-черные" досрочно оформят звание чемпиона Украины нынешнего сезона.