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Ящишин: Карпати будут играть тогда, когда скажет Премьер-лига

Премьер-лига
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Готовы играть, но просят об отсрочке

Ящишин: Карпати будут играть тогда, когда скажет Премьер-лига
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин прокомментировал выход команды из карантина и заявил в эфире ТК "Футбол" о том, что львовяне хотят как можно быстрее вернуться в игру, однако вынуждены просить об отсрочке для набора кондиций.

"Начинаем тренировочный процесс. Привлечены будут все здоровые футболисты, а также протестированные игроки дубля и юниорской команды.

Команда будет играть в любом случае. Не важно, пойдут ли клубы и Премьер-лига на уступки. Конечно, нам нужна будет помощь в вопросе отсрочки матчей. Все прекрасно понимают, в каком состоянии сейчас находятся футболисты, как им тяжело заниматься после карантина.

Однако мы будем играть тогда, когда скажет Премьер-лига", – заявил Ящишин.

Напомним, что следующий календарный матч "Карпаты" должны провести в субботу 20 июня против "Олимпика". При этом, по сообщениям СМИ, донецкий клуб выступал против смещения матча на более позднюю дату.

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В статье: Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин
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Источник:
ТК Футбол

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