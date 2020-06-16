Ящишин: Карпати будут играть тогда, когда скажет Премьер-лига

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин прокомментировал выход команды из карантина и заявил в эфире ТК "Футбол" о том, что львовяне хотят как можно быстрее вернуться в игру, однако вынуждены просить об отсрочке для набора кондиций.

"Начинаем тренировочный процесс. Привлечены будут все здоровые футболисты, а также протестированные игроки дубля и юниорской команды.

Команда будет играть в любом случае. Не важно, пойдут ли клубы и Премьер-лига на уступки. Конечно, нам нужна будет помощь в вопросе отсрочки матчей. Все прекрасно понимают, в каком состоянии сейчас находятся футболисты, как им тяжело заниматься после карантина.

Однако мы будем играть тогда, когда скажет Премьер-лига", – заявил Ящишин.

Напомним, что следующий календарный матч "Карпаты" должны провести в субботу 20 июня против "Олимпика". При этом, по сообщениям СМИ, донецкий клуб выступал против смещения матча на более позднюю дату.