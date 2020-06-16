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СМИ: Пиварич покинет Динамо по окончанию сезона

Премьер-лига
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Контракт игрока подходить к концу и не будет продлен

СМИ: Пиварич покинет Динамо по окончанию сезона
Новина українською

Хорватский левый защитник "Динамо" Йосип Пиварич по окончанию сезона с большой долей вероятности покинет киевский клуб.

Во всяком случае, об этом с уверенностью пишет хорватская пресса - контракт Пиварича рассчитан до конца нынешнего сезона и соглашение вряд ли будет продлено.

Йосип почти весь сезон пропустил из-за травмы (1 матч в УПЛ), а после возвращение проигрывает конкуренцию по позиции Виталию Миколенко. Именно поэтому и клуб и сам игрок не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве.

Хорватская пресса сватает Пиварича в загребское "Динамо", однако сможет ли клуб из Загреба потянуть запросы футболиста – данный вопрос остается открытым. Поэтому ожидается, что ближе к концу сезона игрок и клуб сядут за стол переговоров, чтобы обсудить детали.

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В статье: Динамо (Загреб) Динамо (Киев) Йосип Пиварич
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Источник:
germanijak.hr

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