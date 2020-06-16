Де Пена: До перехода в Динамо мне было трудно найти команду

Уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена, который недавно был признан лучшим игроком команды в 2019 году, вспомнил о своем переходе в киевский клуб.

"Мне было трудно найти команду. Когда я был свободным агентом, варианты были, но они меня не убедили. Я долго ждал, и когда появилась возможность перейти в "Динамо", я ее использовал, и как оказалось, был прав.

Что касается моих выступлений за "Насьональ", то в мой второй период карьеры там не получалось добиться ожидаемого результата. У меня были шансы, но я их не использовал.

Сейчас в "Динамо" я играю левого крайнего в расстановке 4-2-3-1. Считаю, что сейчас отличный момент моей карьеры. Я отлично себя чувствую в физическом плане, а также обрел ту зрелость, которой мне не хватало в мои ранние годы", - приводит слова уругвайца tirandoparedes.com.uy.

Напомним, что уругваец стал футболистом "Динамо" в апреле 2019-го. С того момента де Пена сыграл за киевскую команду 38 матчей, вкоторых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.