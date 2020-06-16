  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Пена: До перехода в Динамо мне было трудно найти команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Пена: До перехода в Динамо мне было трудно найти команду

Премьер-лига
(6 голосов)

Уругваец сделал правильный выбор

Де Пена: До перехода в Динамо мне было трудно найти команду
Новина українською

Уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена, который недавно был признан лучшим игроком команды в 2019 году, вспомнил о своем переходе в киевский клуб.

"Мне было трудно найти команду. Когда я был свободным агентом, варианты были, но они меня не убедили. Я долго ждал, и когда появилась возможность перейти в "Динамо", я ее использовал, и как оказалось, был прав.

Что касается моих выступлений за "Насьональ", то в мой второй период карьеры там не получалось добиться ожидаемого результата. У меня были шансы, но я их не использовал.

Сейчас в "Динамо" я играю левого крайнего в расстановке 4-2-3-1. Считаю, что сейчас отличный момент моей карьеры. Я отлично себя чувствую в физическом плане, а также обрел ту зрелость, которой мне не хватало в мои ранние годы", - приводит слова уругвайца tirandoparedes.com.uy.

Напомним, что уругваец стал футболистом "Динамо" в апреле 2019-го. С того момента де Пена сыграл за киевскую команду 38 матчей, вкоторых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
16.06.2020 в 22:31
Де Пена это тот, кто спасает репутацию скаутов Динамо:). Изначально, у разного рода подземных было много смеха, когда появилась инфа, что какой-то там Де Пена станет игроком Динамо. Но я рад, что он реально заиграл и продолжает демонстрировать высокий уровень. Надеюсь, некий Каргбо тоже себя зарекомендует.
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...