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УАФ обратилась в МОЗ по поводу возвращения болельщиков на матчи УПЛ. Ответа пока нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Судя по всем показателям, сезон будет доигран без зрителей

УАФ обратилась в МОЗ по поводу возвращения болельщиков на матчи УПЛ. Ответа пока нет
Новина українською

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий заявил, что УАФ ведет диалог с Министерством охраны здоровья Украины по поводу возвращения болельщиков на стадионы.

В УАФ хотят, что во время матчей украинской Премьер-лиги могло присутствовать от 10 до 25% фанатов на стадионах, последовав примеру, например, Венгрии.

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Впрочем, также сообщается, что на данном этапе Украинская ассоциация футбола никакого ответа от МОЗ не получила, поэтому поединки всех футбольных соревнований страны пока будут проходить при пустых трибунах.

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В статье: Юрий Записоцкий УАФ коронавирус
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Источник:
football.ua

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Комментарии (2)
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Mike50 (M)
16.06.2020 в 23:11
везде толпы людей, но на стадион нельзя)
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simargl (Чернигов)
16.06.2020 в 22:57
Интересно, кому выгодны пустые трибуны стадионов при заполненных людьми метро, маршрутках, базарах, торговых центрах и пляжах. Летают самолёты, ходят поезда , люди сидят в кафе. Чем же так опасен футбол ??? Может быть "кого-то" раздражает патриотичность ультрас ???
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