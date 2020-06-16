УАФ обратилась в МОЗ по поводу возвращения болельщиков на матчи УПЛ. Ответа пока нет

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий заявил, что УАФ ведет диалог с Министерством охраны здоровья Украины по поводу возвращения болельщиков на стадионы.

В УАФ хотят, что во время матчей украинской Премьер-лиги могло присутствовать от 10 до 25% фанатов на стадионах, последовав примеру, например, Венгрии.

Впрочем, также сообщается, что на данном этапе Украинская ассоциация футбола никакого ответа от МОЗ не получила, поэтому поединки всех футбольных соревнований страны пока будут проходить при пустых трибунах.