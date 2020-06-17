Гендиректор Олимпика: Приедем туда, куда скажут Карпаты

Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов в эфире ТК Футбол прокомментировал грядущий матч 26-го тура УПЛ с "Карпатами". Функционер заявил, что клуб согласится на любые условия проведения игры ради удобства соперника.

"Хорошо, что люди выздоравливают и возвращаются в строй. Было бы плохо, если бы они не смогли сейчас играть или закончить чемпионат в принципе. Это создало бы технические проблемы.

Мы разговаривали с директором УПЛ Евгением Диким, обсуждали вопрос проведения матча. Я сказал, что мы готовы на любые условия. Как получится, куда пригласят, туда мы и приедем.

Они хотят играть во Львове. Но есть вопрос, подходит ли их город для игр, решат они этот вопрос или нет. Мы же готовы ехать туда, куда они нас пригласят. Если Киев – будет Киев, если Львов – значит Львов.

В субботу игры не будет. Скорее всего, она перенесется на понедельник. Они попросили Премьер-лигу, ведь не успевают восстановиться. Это действительно так. Если понедельник, так понедельник", – сказал Алексей Антонов.