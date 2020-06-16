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Вице-президент Ворсклы: Клуб готов к сотрудничеству с новым официальным вещателем

Премьер-лига
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Вице-президент Ворсклы: Клуб готов к сотрудничеству с новым официальным вещателем
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Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак заявил о готовности полтавского клуба рассмотреть варианты сотрудничества с новым телетранслятором.

"Клуб готов к сотрудничеству с новым официальным вещателем", – сказал Лысак.

Также в заявлении клуба отмечается, что в условиях отсутствия единого телепула клуб из Полтавы готов рассмотреть более финансово выгодные предложения от других телеканалов, если такие поступят.

Напомним, что сейчас домашние матчи "Ворсклы" транслируются на телеканалах "Футбол", в то время как домашние встречи "Динамо", "Зари", "Днепра-1", "Десны" и "Карпат" показывают телеканалы "2+2" и УНИАН.

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В статье: Ворскла (Полтава) Телеканал 2+2 ТК Футбол Олег Лысак
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Источник:
Фейсбук Ворсклы

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