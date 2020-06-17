Сергей Сидорчук оценил креатив клубов Венгрии и Испании с матчами без зрителей

Капитан "Динамо", который сейчас оправляется от повреждения, полученного в матче 26 тура УПЛ с "Зарей", поделился впечатлениями от футбола в Украине и мире после карантина.

- Какое вообще у тебя впечатление от футбола после карантина? Ни у кого, наверное, такого опыта еще не было - пустые стадионы, особые меры безопасности...

- Впечатление, в принципе, положительное. Особенно когда ждешь сильно чего-то, и вот оно приходит. То же самое чувствуем и после возвращения к футболу. Играть без зрителей трудно, как на сборе готовимся. Но в такой ситуации мы все оказались не из-за желания кого-то - подобных мероприятий придерживаются по всему миру.

- Есть смотришь футбол по телевидению?

- Да конечно. Первым возобновился чемпионат Венгрии, где с "Ференцварошем" работает Сергей Ребров. Несмотря на то, что болельщикам на стадионы вход запрещен, на трибунах разместили трафареты людей, создав тем самым эффект присутствия зрителей.

Также смотрел матч чемпионата Испании с участием "Валенсии", и тоже понравилось шумовое сопровождение: команда атакует - и шум становится сильнее. Наверное, ди-джей какой-то за пультом сидит (улыбается). Но, несмотря на все ноу-хау, все равно не хватает зрителей.

- Какие ожидания от нового сезона, выступлений в составе национальной сборной? Или сейчас об этом не задумываешься, готовясь от матча к матчу...

- Самое главное - закончить этот чемпионат. Как вы видите, в Украине сейчас не очень хорошая ситуация. Люди продолжают болеть, количество новых случаев выявления вируса растет с каждым днем, поэтому нужно понимать, что это еще не закончилось и не просто так люди два месяца просидели на карантине. Нужно следовать рекомендациям, которые дает МОЗ, и быть максимально полезным в этом плане не только себе, но и всему обществу.