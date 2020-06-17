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Грузинский легионер Шахтера женился на финалистке Мисс Украина

Премьер-лига
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Вторая украинская жена

Грузинский легионер Шахтера женился на финалистке Мисс Украина
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" и игрок сборной Грузии 26-летний Давид Хочолава женился во второй раз. Празднование состоялось 7 июня.

Его избранницей стала 22-летняя Юлия Сидоренко - финалистка конкурса "Мисс Украина" 2016 года. Девушка является уроженкой Харькова, строит карьеру в модельном бизнесе.

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Юля выложила фото со свадьбы и подписала их:

Спасибо тебе за счастливых нас. Я люблю тебя.

Первой женой Давида также была украинка. С Алиной они поженились в 2018 году и расстались в конце 2019-го.

Напомним, что в этом сезоне Хочолава провел в составе "Шахтера" 12 матчей.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Хочолава
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