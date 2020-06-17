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Французский вингер Олимпика выделил защитников, против которых в УПЛ сложнее всего играть

Премьер-лига
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И лучших игроков чемпионата

Французский вингер Олимпика выделил защитников, против которых в УПЛ сложнее всего играть
Новина українською

Атакующий игрок левого фланга донецкого "Олимпика" Максим Тейшейра рассказал о лучших игроках УПЛ.

Максим называет чемпионат Украины интересным и конкурентным.

- Очки даются тяжело. Мне кажется, чемпионат тяжелый. Украинский футбол неплохой. Здесь много хороших команд, есть игроки, у кого можно поучиться.

- И в кого конкретно?

- Стараюсь следить за Цыганковым, Марлосом, за любым игроком, у кого можно что-то перенять, понять футбол лучше.

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- А против кого труднее всего играет в чемпионате Украины?

- Наверное, это Дава из ФК "Мариуполя" и Альюне из "Ворсклы". Они очень сильны физически, хорошо понимают футбол. Мне против таких игроков неудобно действовать.

- Формат Лиги сейчас такой, что на втором этапе вы не играете против "Динамо" и "Шахтера", а сосредоточиваетесь исключительно на борьбе за выживание...

- С одной стороны, это все еще тяжелые матчи - с другой, конечно, вы правы, для каждого футболиста важно играть против сильнейших соперников. Мне кажется, для Украины 12 команд маловато, чемпионат маленький - возможно, со временем будет больше, тогда и будет возможность играть за более привычным форматом. Мне было бы интересно.

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В статье: Марлос Олимпик (Донецк) УПЛ Виктор Цыганков Джойским Дава Максим Тейшейра Пап-Альюн Ндиайе
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Источник:
sportarena

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