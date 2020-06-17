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В национальной сборной Украины сообщили, что следят за всеми чемпионами мира U-20

Премьер-лига
(1 голосов)

Все - в списке кандидатов в национальную сборную

В национальной сборной Украины сообщили, что следят за всеми чемпионами мира U-20
Новина українською

Помощник тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский высказался о первом юбилее победы юношеской сборной Украины U-20 на чемпионате мира 2019 года.

В прошлом году наша юношеская сборная подарила нам невероятные эмоции. Желаю, чтобы ребята и дальше реализовали себя. Этот период очень тяжелый и сложный для каждого футболиста. Нельзя кого-то перехвалить или унизить.

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Это уже другое поколение. К нашему поколению, на мой взгляд, были более жесткие требования. Сейчас другие времена и мы, тренеры, к ним тоже должны приспосабливаться. Ребятам, которые стали чемпионами мира, желаю вспоминать не то, что они победили, а вспоминать работу, благодаря которой они стали чемпионами.

Сейчас во взрослом футболе другие требования. Надо сразу выполнять задачи, времени никто здесь уже не дает. Все игроки "молодежки", в которую попали и ребята-чемпионы мира, находятся в списке кандидатов в национальную сборную. Мы за всем следим.

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В статье: Александр Шовковский Украина Украина U-20
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Источник:
УАФ

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