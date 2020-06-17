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Это называется без зрителей? Как Минай поддерживали сотни болельщиков из-за пределов поля

Премьер-лига
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Официально - ничего в правилах футбола не нарушают

Это называется без зрителей? Как Минай поддерживали сотни болельщиков из-за пределов поля
Новина українською

Первой лиги "Минай" в матче 1/2 Кубка Украины с киевским "Динамо" поддерживают сотни зрителей.

Как видно из скриншотов, возле стадиона "Минай-Арена", несмотря на карантин, собралось немало болельщиков местного клуба.

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Чтобы удобнее посмотреть футбол, несколько болельщиков оседлали даже микроавтобус.

Это называется без зрителей? Как Минай поддерживали сотни болельщиков из-за пределов поля - изображение 1

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Минай
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