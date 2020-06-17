Немецкого защитника Зари хотят вызвать в сборную Израиля

Джоэль Абу Ханна - немецкий защитник "Зари" - привлек внимание скаутов израильской федерации футбола. 22-летний игрок является воспитанником леверкузенского "Байера", вызывался в юношеские сборные Германии, однако переход на профессиональный уровень плавным не стал.

После неудач в "Кайзерслаутерне" и "Магдебурге" Джоэль откликнулся на предложение "Зари", какую как раз возглавил Виктор Скрипник. Этот переход положительным образом сказался на карьере Джоэля. Он стал основным игроком луганской команды, закрывая или левый фланг, или играя в центре. В шестом туре УПЛ он даже принес "Зари" ничью с "Динамо", забив перед финальным свистком эффектный гол ударом в падении через себя.

Каким образом он может оказаться в Израиле? Дело в том, что его отец - арабский христианин родом с севера Израиля. Сам игрок регулярно летает в гости к своим родственникам, в Израиле его родители имеют дом.

Как сообщают израильские СМИ, в марте Джоэль Абу Ханна даже должен был прибыть в лагерь национальной команды, однако помешала эпидемия коронавируса. Отмечается, что защитник "Зари" должен улучшить состояние дел в обороне сборной, которая в отборочной кампании к Евро-2020 пропустила 18 мячей.