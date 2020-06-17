Представителям СМИ разрешили посещать матчи УПЛ и Кубка Украины

Глава УАФ Андрей Павелко сообщил о том, что средствам массовой информации разрешили получать аккредитации и посещать матчи УПЛ и Кубка Украины. Благодаря этому, квоту квоту участников футбольных мероприятий увеличили с 200 до 230 человек.

"Уже в ближайших матчах УПЛ и Кубка Украины вы (журналисты) сможете получить аккредитацию для освещения поединков. Прекрасно понимаю важность работы представителей СМИ на матчах и информирования болельщиков о ходе футбольных баталий.

Недавно этот вопрос обсуждали и с президентом Ассоциации спортивных журналистов Александром Глывинским. Далее я инициировал запрос в министерство здравоохранения с просьбой увеличить квоту участников футбольных мероприятий с 200 до 230. Только что УАФ получила положительный ответ.

Очень благодарен за это министру здравоохранения Максиму Степанову и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко. Теперь журналисты могут рассчитывать на 30 аккредитаций на поединках в ложе прессы. Конечно же, с четким соблюдением медицинского протокола.

Правда, проведение пресс-конференций после игры в привычном формате пока не предусмотрено. Но решение минздрава уже является серьезным успехом.

Следующий шаг – возвращение на трибуны болельщиков. Очень надеюсь, что это произойдет уже в ближайшее время и УАФ сделает для этого все возможное", – написал Павелко.

Напомним, что ранее на матче из СМИ могли присутствовать только официальные трансляторы поединков.