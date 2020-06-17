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Санжар: Несмотря на трудности, надо постараться сохранить Карпаты в Премьер-лиге

Премьер-лига
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Заглядывать наперед тренер пока что не хочет

Санжар: Несмотря на трудности, надо постараться сохранить Карпаты в Премьер-лиге
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о своей возможной дальнейшей работе в клубе и встрече с новым совладельцем клуба Олегом Смалийчуком.

"Не хочу ничего говорить и забегать вперед. У нас была встреча с Олегом Смалийчуком, мы переговорили. Пока мы заняты тем, чтобы достойно завершить этот сезон. Что будет дальше – пока рано говорить. Посмотрим, как будут развиваться все события.

Сейчас мы сосредоточены на сегодняшнем дне. Несмотря на трудности, надо постараться сохранить команду в Премьер-лиге", – сказал Санжар.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
football24

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