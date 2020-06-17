Суркис: Сегодня никто из игроков Динамо даже миллион долларов в год не зарабатывает

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о зарплатах футболистов в киевском клубе.

"Таких игроков как, например, Вербич, очень сложно пригласить в чемпионат Украины. Такие игроки знают себе цену. Уровень УПЛ ниже, зарплаты ниже. А если давать такую зарплату, которая их устроит, то можно испортить микроклимат в команде.

Сегодня в "Динамо" никто даже миллион долларов в год не зарабатывает. Они получают нормальную зарплату, но знают, что если хотят зарабатывать больше денег, нужно выходить в Лигу чемпионов. Хотите чуть меньше, играйте в Лиге Европы.

Если раньше они в Лиге Европы неплохо зарабатывали, то в этом сезоне не заработали ничего. Потому что такие команды нужно обыгрывать", - сказал Суркис.