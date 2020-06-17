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Суркис: Сегодня никто из игроков Динамо даже миллион долларов в год не зарабатывает

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотите зарабатывать больше - нужно выходить в Лигу чемпионов

Суркис: Сегодня никто из игроков Динамо даже миллион долларов в год не зарабатывает
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о зарплатах футболистов в киевском клубе.

"Таких игроков как, например, Вербич, очень сложно пригласить в чемпионат Украины. Такие игроки знают себе цену. Уровень УПЛ ниже, зарплаты ниже. А если давать такую зарплату, которая их устроит, то можно испортить микроклимат в команде.

Сегодня в "Динамо" никто даже миллион долларов в год не зарабатывает. Они получают нормальную зарплату, но знают, что если хотят зарабатывать больше денег, нужно выходить в Лигу чемпионов. Хотите чуть меньше, играйте в Лиге Европы.

Если раньше они в Лиге Европы неплохо зарабатывали, то в этом сезоне не заработали ничего. Потому что такие команды нужно обыгрывать", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.06.2020 в 22:33
Вони можуть отримувати усього 800-900 тис. на рік, але повинні легко обігрувати Зорю, Десну, Дніпро та інших хоча би, а не відкладати виграш срібла на останні тури.
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Володимирович (Кременчуг)
17.06.2020 в 22:49
Враховуючи що зп в тих клубах що ти перерахував 100-200 на рік. Повністю згоден! Хоча дещо сумніваюся... Соль прийшов за грошима, Сідорчук приходив в той час коли гроші були...та і той же Циганков чого й досі в ДК??? Тай Гармаш думаю не 500 тис. На рік грає( можливо його Суркіс не враховував адже він в оренді!
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