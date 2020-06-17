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СМИ: Динамо задолжало Мбокани 2,4 млн гривен. Игрок подал жалобу в ФИФА

Премьер-лига
(1 голосов)

Федерация приняла сторону игрока

СМИ: Динамо задолжало Мбокани 2,4 млн гривен. Игрок подал жалобу в ФИФА
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани имеет финансовые претензии к киевскому клубу.

Как сообщает издание Голос, киевский клуб имеет перед игроком задолженность по зарплате в размере 78,8 тысячи евро (около 2,4 миллиона гривен).

По информации источника, футболист подал жалобу в ФИФА, и международная Федерация вынесла решение в пользу Мбокани. Таким образом, киевляне в ближайшее время должны рассчитаться с игроком.

Напомним, что Мбокани выступал за "Динамо" в 2013-2018 годах. Сейчас форвард играет за бельгийский "Антверпен".

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В статье: ФИФА Динамо (Киев) Дьемерси Мбокани
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Источник:
golos.ua

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
17.06.2020 в 22:38
суркисня изойдет на га№но
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