СМИ: Динамо задолжало Мбокани 2,4 млн гривен. Игрок подал жалобу в ФИФА

Экс-форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани имеет финансовые претензии к киевскому клубу.

Как сообщает издание Голос, киевский клуб имеет перед игроком задолженность по зарплате в размере 78,8 тысячи евро (около 2,4 миллиона гривен).

По информации источника, футболист подал жалобу в ФИФА, и международная Федерация вынесла решение в пользу Мбокани. Таким образом, киевляне в ближайшее время должны рассчитаться с игроком.

Напомним, что Мбокани выступал за "Динамо" в 2013-2018 годах. Сейчас форвард играет за бельгийский "Антверпен".