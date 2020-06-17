  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шовковский: Команды УПЛ уже показывают достойный уровень готовности
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шовковский: Команды УПЛ уже показывают достойный уровень готовности

Премьер-лига
(1 голосов)

В сборной следят за тем, как игроки чувствуют себя после карантина

Шовковский: Команды УПЛ уже показывают достойный уровень готовности
Новина українською

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский высказал свое мнение о рестарте сезона в УПЛ.

"Мы попали в беспрецедентную ситуацию из-за пандемии коронавируса. Конечно, хочется поскорее выйти из этой ситуации, но прежде всего мы должны переиграть вирус. Радуемся, что есть ослабление карантина, начались матчи в УПЛ. Хорошо, что у команд есть возможность определить победителей по спортивному принципу, а не в кабинетах.

Два месяца футболисты были без групповых занятий, конечно, это повлияло на их состояние. Но ребята — профессионалы, и в первых матчах мы увидели, что они неплохо готовы, кто немножко лучше, кто-то немножко хуже.

Но в целом команды уже показывают достойный уровень готовности. Сейчас для нас самое главное, чтобы завершился чемпионат и начался новый без травм. Далее все зависит не от футболистов, а от обстоятельств, в которых мы находимся.

Мне удалось побывать на игре "Шахтера" и "Динамо". С удовольствием посмотрел игру, состояние футболистов-кандидатов в сборную. Главное, чтобы они набрали свою лучшую форму в сентябре, когда мы соберемся для официальных матчей", - сказал Шовковский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Шовковский коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...