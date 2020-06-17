Тайсон: Скучаю по Бразилии и Интернасьоналю

32-летний хавбек "Шахтера" Тайсон в очередной раз заявил о том, что хочет вернуться в бразильский "Интернасьонал".

"Я каждый день скучаю по своей Рио Гранде, по "Интеру"… Недавно мы даже пообщались с главным тренером ("Интера"), поговорили, но будем ждать конца этой истории.

У меня есть еще полтора года контракта с "Шахтером". Надеюсь, что в итоге все сложится как я хочу.

Дело даже не в деньгах. Я хочу вернуться к своей семье. Я намерен поговорить с руководством "Интернасьоналя" в декабре и посмотреть, что мы можем сделать", - сказал Тайсон.

Напомним, что Тайсон – воспитанник "Интернасьонала", из которого в 2010 и перешел в харьковский "Металлист".