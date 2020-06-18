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Экс-голкипер Динамо из-за Максима Коваля едва не подрался с Жуниором Мораесом

Премьер-лига
(2 голосов)

История из прошлого

Экс-голкипер Динамо из-за Максима Коваля едва не подрался с Жуниором Мораесом
Новина українською

Вратарь кипрского "Пафоса" 28-летний украинец Артур Рудько, который выступал в киевском "Динамо" в 2009-2019 годах, рассказал о своей схватке с тогда бразильским легионером-нападающим Жуниором Мораесом.

Какие драки в "Динамо"? Может кто-то кому-то по морде и дал. Свидетелем таких инцидентов я не был. Наверное они были - мужской коллектив, разозлились, "поговорили", на следующий день все ходят - обнимаются.

У меня один конфликт был с Мораесом. Момент на тренировке случился во время ударов по воротам. Его "двойка" была, он пробил и уже шел. Была следующая двойка, Макс Коваль в воротах стоял. А у меня на тот момент такое состояние было - легко заводился. Вся эта ситуация угнетала! Если раньше ты ждал тренировок и переездов, глаза горели, то к тому времени постепенно все внутри угасало.

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В силу того, что ты хочешь что-то изменить, но понимаешь, что шансов нет. И у тебя все кипит внутри. Именно день такой выдался.

Макс ждет удара с противоположной стороны, а Мораес добивает - и мяч рядом с головой Коваля пролетает. Я что-то крикнул ему, он в ответ - и все ...Не разобрались в ситуации, словесная перепалка, но дальше не зашли.

У меня такой характер, что надо было или сразу решать вопрос ...Возможности тогда не было, уже тренеры стали кипишовать. Думал, сделаю все разумно: зайду после тренировки, лично поговорю [с Жуниором], решу конфликт. Но в номере его не было. На следующий день он уже остыл, подошел, извинился.

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В статье: Максим Коваль Артур Рудько Динамо (Киев) Жуниор Мораеш Жуниор Мораес
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Источник:
sportarena

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
18.06.2020 в 08:50
Ни о чем. Они там дураков плодят чи шо ??? Вратарь-истеричка, итог - играет на первенство заграничного двора .
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+1
0
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Инспектор ( )
18.06.2020 в 07:51
???
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0
0
Hanter44 (Baburka)
18.06.2020 в 08:55
Вот именно: Зачем надо было это вытаскивать это на свет? Здорово Морозючка подвела авторов.Вот и не понимают,что материалы о Мораесе и о Тайсоне давно протухли,а ничего другого в запасе нет.
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+2
0


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