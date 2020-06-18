Экс-голкипер Динамо из-за Максима Коваля едва не подрался с Жуниором Мораесом

Вратарь кипрского "Пафоса" 28-летний украинец Артур Рудько, который выступал в киевском "Динамо" в 2009-2019 годах, рассказал о своей схватке с тогда бразильским легионером-нападающим Жуниором Мораесом.

Какие драки в "Динамо"? Может кто-то кому-то по морде и дал. Свидетелем таких инцидентов я не был. Наверное они были - мужской коллектив, разозлились, "поговорили", на следующий день все ходят - обнимаются. У меня один конфликт был с Мораесом. Момент на тренировке случился во время ударов по воротам. Его "двойка" была, он пробил и уже шел. Была следующая двойка, Макс Коваль в воротах стоял. А у меня на тот момент такое состояние было - легко заводился. Вся эта ситуация угнетала! Если раньше ты ждал тренировок и переездов, глаза горели, то к тому времени постепенно все внутри угасало.