Санжар рассказал о требовании Дыминского, которое он отказался выполнять

Главный тренер львовских "Карпат" Роман Санжар рассказал о сложном осеннем и зимовом периоде 2019-2020 годов в начале его работы в львовском клубе.

После того, как начал напрямую работать с командой, после того, как сыграли несколько матчей и уже на практике познакомился со многими футболистами, тренер понимал, что для того, чтобы работал тот футбол, который он видит и считает результативным, ему придется многое изменить в команде. Но к зиме оставалось еще много времени.

Надо сказать, что после того, как мы проиграли несколько матчей, в команде начались проблемы с бюджетом. И особенно после того, как команда была оштрафована, легионеры не хотели играть - эти штрафы были годом ранее и руководители обещали, что больше футболистов не будут штрафовать. Поэтому многие лидеры команды и легионеры очень расстроились и рассердились.

И к тому времени, по словам тренера, немало игроков уже не хотели играть в "Карпатах", многие стремились уйти, и после этого момента атмосфера в команде стала очень плохой. Многие игроки понимали, что надо играть, что есть болельщики, есть клуб, но атмосфера внутри очень сильно изменилась.

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Я понимал, что исправить это можно только зимой. Вел переговоры с некоторыми футболистами, которых хотел пригласить в "Карпаты", но так сложилось, что когда команда пошла на зимнюю паузу, была трехмесячная задолженность с выплатой зарплаты. То есть нам, чтобы команда в дальнейшем получала деньги, нужно было кого-то продать. Слава Богу, сложилось так, что мы продали Ди Франко и нам были должны деньги. Когда команда собралась, она не вышла на тренировку: "Мы не будем тренироваться, если не будет зарплат. Все хотят уйти ". Я понимал, что тех ребят, с которыми веду переговоры, не могу пригласить, потому что здесь не выплачивают денег и неизвестно, что будет.

Руководство клуба, вспоминает Санжар, дало указание максимально сократить расходы и играть молодыми футболистами.

Понятно, что у нас на тот момент, когда мы собрались, стоял вопрос, поедем ли вообще на сбор, так как не было средств. Но благодаря тому, что нам удалось продать Ди Франко и СК" Днепр-1" перечислил нам какие-то деньги, мы получили возможность отправиться на сбор. Но все ребята, у которых была высокая зарплата, ушли. То есть бюджет клуба мы снизили вдвое, а может и больше, точно не знаю.

Тех футболистов, которых хотел видеть сам Санжар, в "Карпаты" он уже не смог пригласить.

В основном наши, украинцы (мы разговаривали с ними и с легионерами), поддержали, что все-таки надо доиграть первый круг чемпионата и тогда уже принимать решение. Поэтому к концу первого круга в команде уже были большие проблемы.

Санжар позвал Пасич и Танчика, с которыми работал в "Олимпик".