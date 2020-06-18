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Скрипник назвал 5 игроков Зари, которые не сыграют с Десной

Премьер-лига
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Кто из-за травм, а кто-то из-за дисквалификации

Скрипник назвал 5 игроков Зари, которые не сыграют с Десной
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о подготовке команды к игре с "Десной" в 27 туре УПЛ. Матч состоится в воскресенье, 21 июня, начало в 19:30.

- Виктор Анатольевич, в рамках подготовки к матчу с "Десной" команда тренируется на базе. Погодные условия сейчас по-настоящему летние. То 30-градусная жара, то грозы.

- Но 30 градусов не каждый день, правда? Тренируемся мы согласно графику. Тренировочный процесс все переносят нормально. То, что такая погода, это закономерно, сейчас лето. В принципе, при такой погоде тренируемся и при такой же погоде играем. Ничего необычного.

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- Все ребята в строю?

- Кроме Абу Ханны и Цвека, которые дисквалифицированы; нет игроков, которые не будут участвовать в игре. Единственное что Казаков, Шевченко и Майборода пока тренируются, как и раньше, по индивидуальной программе.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Виктор Скрипник Максим Казаков Джоель Абу Ханна Сергей Майборода
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Источник:
Зоря

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