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Скрипник назвал 5 игроков Зари, которые не сыграют с Десной
Кто из-за травм, а кто-то из-за дисквалификации
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о подготовке команды к игре с "Десной" в 27 туре УПЛ. Матч состоится в воскресенье, 21 июня, начало в 19:30.
- Виктор Анатольевич, в рамках подготовки к матчу с "Десной" команда тренируется на базе. Погодные условия сейчас по-настоящему летние. То 30-градусная жара, то грозы.
- Но 30 градусов не каждый день, правда? Тренируемся мы согласно графику. Тренировочный процесс все переносят нормально. То, что такая погода, это закономерно, сейчас лето. В принципе, при такой погоде тренируемся и при такой же погоде играем. Ничего необычного.
- Все ребята в строю?
- Кроме Абу Ханны и Цвека, которые дисквалифицированы; нет игроков, которые не будут участвовать в игре. Единственное что Казаков, Шевченко и Майборода пока тренируются, как и раньше, по индивидуальной программе.