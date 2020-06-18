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Динамо обратилось в ФИФА с жалобой на клуб из Парагвая - тот пошел в Лозанну

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(1 голосов)

Дело о Дерлисе Гонсалесе

Динамо обратилось в ФИФА с жалобой на клуб из Парагвая - тот пошел в Лозанну
Новина українською

Парагвайская "Олимпия" просрочила первую выплату оговоренной с киевским "Динамо" суммы за 50% прав на атакующего игрока Дерлиса Гонсалеса.

Президент украинского клуба Игорь Суркис напомнил, что клуб продал "Олимпии" 50% прав на игрока.

Первый транш оплаты - 15 апреля. А они даже на связь не выходят! В контракте розтерминована выплата этих 5 млн на 2,5 года. В свое время мы за него заплатили больше 9 млн. Мы подождали месяц и пошли в ФИФА. В контракте записано: если первый транш просрочен на 40 дней, есть такие вот штрафные санкции и вся сумма должна быть уплачена сразу. Я уверен, что мы выиграем в ФИФА.

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Они же, вместо того, чтобы оплатить или попробовать с нами договориться, пошли в Лозанну [Спортивный арбитражный суд]. То есть затягивают время! Так же было и в случае с Андре [нападающий "Динамо" 2010-2012 годов] - тогда в итоге за него заплатили на 2 млн больше. Они затягивают, тогда продают какого-то своего футболиста, поступают деньги и они рассчитываются.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Олимпия (Парагвай) Дерлис Гонсалес
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Источник:
ТаТоТаке

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