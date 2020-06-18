Динамо обратилось в ФИФА с жалобой на клуб из Парагвая - тот пошел в Лозанну

Парагвайская "Олимпия" просрочила первую выплату оговоренной с киевским "Динамо" суммы за 50% прав на атакующего игрока Дерлиса Гонсалеса.

Президент украинского клуба Игорь Суркис напомнил, что клуб продал "Олимпии" 50% прав на игрока.

Первый транш оплаты - 15 апреля. А они даже на связь не выходят! В контракте розтерминована выплата этих 5 млн на 2,5 года. В свое время мы за него заплатили больше 9 млн. Мы подождали месяц и пошли в ФИФА. В контракте записано: если первый транш просрочен на 40 дней, есть такие вот штрафные санкции и вся сумма должна быть уплачена сразу. Я уверен, что мы выиграем в ФИФА.