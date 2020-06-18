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Тайсон о расизме от фанатов Динамо: Никогда не думал, что столкнусь с этим в стране, где живу 10 лет

Премьер-лига
(4 голосов)

После матча хотел сразу ехать в Бразилию

Тайсон о расизме от фанатов Динамо: Никогда не думал, что столкнусь с этим в стране, где живу 10 лет
Новина українською

Вингер левого фланга "Шахтера", бразильский легионер Тайсон, вспомнил проявление расизма в отношении себя со стороны болельщиков "Динамо" во время матча УПЛ в ноябре 2019-го.

Тайсон заговорил об этом в контексте протестов чернокожих в США из-за гибели Джорджа Флойда.

Первое, что я сделал, - позвонил маме. Она сказала мне возвращаться домой. Никогда не думал, что столкнусь с этим в стране, в которой я живу уже 10 лет! Я загрустил. Я много играл, но в такие ситуации никогда не попадал.

Хотел собрать свои вещи и уехать прочь. Прошло несколько дней, я немного остыл и подумал. Мы не можем молчать. Не только я пострадал от этого на футбольном поле. А есть люди, которые сталкиваются с этим каждый день.

Тайсон, пишет UOL, поддержал профессиональных спортсменов, которые после смерти Джорджа Флойда выступили против расизма.

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Хорошо, что объединился весь мир. В Бразилии также состоялся протест. Мы рады, потому что это для нас очень важно. Нам нельзя молчать. Нам нужно показать силу. А спортсмен-профессионал имеет больше возможностей, чтобы показать людям пример и призывать не молчать, а защищаться до конца.

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В статье: Тайсон расизм Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Расистский скандал во время Классического
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