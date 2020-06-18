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Почему Екатерина Монзуль не арбитр уровня УПЛ

Премьер-лига
(7 голосов)

Давайте разберемся в особенностях этого судейства, последовательности и бесконечных паузах

Почему Екатерина Монзуль не арбитр уровня УПЛ
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Наверняка есть футбольные болельщики, которым нравится, что судья в каждом спорном игровом эпизоде хочет подробно разобраться "кто виноват и что делать". В этом есть что-то идеалистичное, какое-то стремление к перфекционизму. Да и некоторые специалисты хвалят подобный подход. Но что делать с бесконечными задержками времени? Как же эти паузы, в те непродолжительные минуты, как только команды разбегались и готовы показать комбинационный футбол, а арбитр останавливает игру и думает, думает… бесконечно долго думает и спокойно общается с ассистентом.

Арбитр Екатерина Монзуль стала воплощением всех тех страхов, о которых говорили многие специалисты перед введением системы ВАР. Но если большинству других рефери в Украине и в Европе удается довольно быстро принимать решения, чувствовать игру, то Монзуль никуда не торопится.

Если равняться на топ-чемпионаты, то в Испании и Италии случаются подобные продолжительные паузы, но не у одного конкретного рефери, а лишь в одном-двух индивидуально сложных эпизодах за игру. В Бундеслиге таких пауз еще меньше, и совсем не влияют на темп встречи английские арбитры. Да, в АПЛ особая система, судьи не бегут к мониторам и не смотрят повторы. Ассистенты ВАР берут всю ответственность на себя. Тем не менее, мы говорим про уверенность арбитра в принятии своих решений и умении органично вписаться в противостояние двух команд.

Почему Екатерина Монзуль не арбитр уровня УПЛ - изображение 1

Украинские команды и так очень медлительные, обычно им необходимо время на раскачку, скорости в нашем футболе невысокие (в большинстве случаев), арбитр должен чувствовать темп, когда игра становится более динамичной. При Монзуль темп игры регулярно сбивается, становится еще более медлительным, буквально черепашим. В этих паузах кажется, что время остановилось, превратилось в вязкое желе, и ты больше не смотришь футбол, а мучаешься вместе с арбитрессой, гадая, словно в ужасном российском сериале, какое же решение примет наша многострадальная героиня.

Принято считать, что хороший футбольный арбитр тот, которого невидно, который может дирижировать игрой и оставаться в тени. Монзуль, будто специально все внимание перетягивает на себя. При ней мы часто не видим самого футбола, а только растерянное лицо судьи и бегающие ее глаза, затем она долго идет к монитору и замирает перед ним... и все, время замерло. Наступила бесконечность…

Теперь каждый из нас хорошо знает, если Монзуль останавливает матч, случается сбой в ее системе арбитража, можно сходить на кухню и сделать себе чай, выйти на балкон перекурить, или даже сходить в магазин за пивом. Вы вернетесь, а Екатерина Монзуль все еще будет стоять у монитора, пересматривая спорный, по ее мнению, момент. Главное в это время не забыть, какой счет и, вообще, - кто с кем сегодня играет.

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В статье: арбитры УПЛ Екатерина Монзуль
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Комментарии (4)
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Vantala (Kharkiv)
18.06.2020 в 13:03
Аффтар чуть опоздал со своей заказухой. Последний матч монзуль отсудила вполне прилично. Она учится и вполне успешно.
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вася100500 (хуст)
18.06.2020 в 12:52
Убогая статья, в хваленой Европе и не такие паузы бывают. А тут эпизоды еще и действительно максимально спорные, как с голом в ворота Шахтера, где даже по истечении двух недель все еще смотрят повторы и не могут определиться с моментом Попов-Степаненко. Но к чести Монзуль, время потраченное на принятие решения с помощью VAR полностью себя оправдало - она всегда принимала верные решения, а это главное. Ведь для того этот VAR и внедряли чтобы ошибки судей не влияли на результат игры! А так статься смахивает на джинсу...
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Инспектор ( )
18.06.2020 в 12:46
Пан Андрей Алфимов! Вы забыли написать одну простую вещь - Катя в отличии от судей- мужчин - не ошибается. И за это ей респект.
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Yumatory (Киев)
18.06.2020 в 12:42
В АПЛ нещадно критикуют судей за то, что перекладывают ответственность на VAR-ассистентов. Монзуль - первая в УПЛ, кто открыто не боится её брать на себя, собирая, соответственно, всю критику за принятые/непринятые решения. Немудрено, что её больше всех подвергают обструкции
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