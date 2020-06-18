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Виктор Скрипник указал на игру, которая будет решающей для луганской Зари в УПЛ

Премьер-лига
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Виктор Скрипник указал на игру, которая будет решающей для луганской Зари в УПЛ
Новина українською

Главный тренер "красно-черных" луганчан Виктор Скрипник рассказал об ожиданиях от матча 27 тура УПЛ с "Десной".

- Что касается "Десны" скажу, что это команда-претендент на те же места, которые хотим занять и мы. Будет очень важная игра. Как бы матч не закончился, ни одна из команд не перестанет бороться за свои цели. Игра важная, но не решающая. Я так говорил и перед игрой с "Динамо". С учетом того, что остается еще 6 игр, очень важно сейчас набирать очки и не проигрывать.

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- Вы часто говорите, что каждая встреча лобовая. Но это будет сверхважной, исходя из турнирной таблицы.

- Если смотреть на таблицу, то игра действительно очень важна. С учетом игры на выезде и проигрыша последнего матча, хочется не отстать, а наоборот пополнить запас очков. И мы этого хотим, и они этого хотят.

Каждый смотрит на себя. Если бы это была последняя игра, то назвал бы ее решающей. Но впереди еще второй круг. Игра важна, но в Запорожье, думаю, будет еще важнее, ведь это будет последний матч в чемпионате. Еще раз отмечу, что важно набирать очки и выигрывать. А расписания с тура в тур меняются и корректируются.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Десна (Чернигов)
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Источник:
Зоря

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