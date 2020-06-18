Луиш Каштру: Со своими игроками я становился чемпионом третьей, второй лиг, но не Премьер-лиги

Главного тренера "Шахтера" португальца Луиша Каштру спросили о возможном получении первого чемпионского титула в карьере - в случае победы над "Александрией" в 27 туре УПЛ.

Когда проходишь такой долгий путь, начинаешь с самых низов карьеры ...Я становился со своими игроками чемпионом третьей лиги, второй ...Но, действительно, впервые в карьере я пришел в такой клуб, где могу стать чемпионом Премьер-лиги.

Мы с нашим коллективом, с нашими болельщиками и администрацией почти добились титула. Конечно, это чувство уверенности и огромной радости. Я всегда говорил: в один день я стану чемпионом в Премьер-лиге, потому что очень много работал в течение карьеры.