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Динамо начало подготовку к матчу с Колосом
Только после выхода в финал Кубка
Сразу после кубковой встрече с "Минаем" динамовцы отправились домой, вчера вечером уже были в Киеве.
А уже сегодня команда Алексея Михайличенко продолжила подготовку, собравшись на клубной базе на утреннюю тренировку, ведь до следующей календарной игры - всего 4 дня.
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Занятия мало восстановительный характер для тех игроков, которые принимали участие в кубковой встрече.
Напомним, свой ближайший матч "Динамо" проведет в понедельник, 22 июня. В 19:30 "бело-синие" будут принимать "Колос" на "Олимпийском".
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Источник:Динамо
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