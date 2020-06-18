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Динамо начало подготовку к матчу с Колосом

Премьер-лига
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Только после выхода в финал Кубка

Динамо начало подготовку к матчу с Колосом
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Сразу после кубковой встрече с "Минаем" динамовцы отправились домой, вчера вечером уже были в Киеве.

А уже сегодня команда Алексея Михайличенко продолжила подготовку, собравшись на клубной базе на утреннюю тренировку, ведь до следующей календарной игры - всего 4 дня.

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Занятия мало восстановительный характер для тех игроков, которые принимали участие в кубковой встрече.

Напомним, свой ближайший матч "Динамо" проведет в понедельник, 22 июня. В 19:30 "бело-синие" будут принимать "Колос" на "Олимпийском".

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) ФК Минай
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Источник:
Динамо

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