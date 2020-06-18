Луиш Каштру выделил сильные стороны Александрии

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру накануне матча 27 тура УПЛ рассказал о решающем матче сезона для "горняков", по итогам которого команда может получить досрочное чемпионство.

- Вы подходите к матчу с "Александрией" спокойно или есть небольшое волнение?

- Нет, абсолютно спокойно. Моя жизнь всегда строилась на полном покое: я знал, что все будет приходить совсем нормально. Единственное, что мы должны переживать - наша совесть должна быть чиста. Нужно отдавать работе лучшее, что мы можем. И нас окружают очень компетентные люди, поэтому мы стараемся ежедневно жить с таким спокойствием.

- В этой игре результат будет зависеть от "Шахтера" или стоит ожидать от "Александрии" каких-то сюрпризов?

- Мы должны отдавать себе отчет в следующем: будь то еврокубки или внутренний чемпионат, "Шахтер" всегда играет, чтобы побеждать. Предстоящий матч по характеристикам не отличается. Мы хотим победить и всегда подходим к поединкам одним и тем же образом. Возможно, иногда не получается играть так, как мы хотели бы, но в большинстве случаев нам удается.

"Александрия"? Мы знаем, что такие соперники создают нам много трудностей. Это очень хорошо организованная команда с отличными тренером и игроками. Они в первой шестерке, в текущем сезоне выступали в Лиге Европы. Будет сложно, так что у нас, как всегда, максимальная концентрация.