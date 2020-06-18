Досталось и Ледневу. КДК УАФ дисквалифицировал двух игроков Зари

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ по результатам заседания сегодня принял решение о двух игроков "Зари" по итогам предыдущих туров УПЛ.

Так футболист ФК "Заря" Ловро Цвек отстранен от участия в соревнованиях на 3 матча (за красную карточку в матче ФК "Заря" - ФК "Динамо").

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Другого футболиста того же клуба Богдана Леднева отстранили от участия в соревнованиях на 1 матч (за умышленное получение желтой карточки с определенной целью в матче против "Колоса").