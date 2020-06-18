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Досталось и Ледневу. КДК УАФ дисквалифицировал двух игроков Зари

Премьер-лига
(2 голосов)

Преднамеренный "горчичник" Леднева

Досталось и Ледневу. КДК УАФ дисквалифицировал двух игроков Зари
Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ по результатам заседания сегодня принял решение о двух игроков "Зари" по итогам предыдущих туров УПЛ.

Так футболист ФК "Заря" Ловро Цвек отстранен от участия в соревнованиях на 3 матча (за красную карточку в матче ФК "Заря" - ФК "Динамо").

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Другого футболиста того же клуба Богдана Леднева отстранили от участия в соревнованиях на 1 матч (за умышленное получение желтой карточки с определенной целью в матче против "Колоса").

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В статье: Заря (Луганск) Богдан Леднев КДК УАФ Ловро Цвек
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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дедушка (Сумы)
18.06.2020 в 14:55
ну вот,как я и писал ранее начнут мочить Зарю по всем фронтам.Почему то Емца с Колоса ,когда в матче с Десной обнулился никто не вспомнил.Емец принадлежит Заре,следующая игра с ней всё равно пропускает.А так как сыграл Леднёв, играли ещё сто лет назад.Становились перед мячом,чтобы свои партнёры успели занять правильные места и чтобы быстро не разыграл соперник.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.06.2020 в 16:06
Мабуть тому, що Колос вже ні на що не впливає. Тим більше, що Ємець це скоріше механізатор
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simargl (Чернигов)
18.06.2020 в 14:22
Ну и правильно. Отдохнёте Леднев дома , не надо ехать в Чернигов...)))
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